خلال فعاليات لوريال مصر.. الاستثمار والتعاون الدولي تؤكد: دعم البحث العلمي وملف التعليم أبرز الأولويات للحكومة..ممثل اليونسكو: نركز على المساواة بين الجنسين في العلوم

وزيرة الاستثمار: 3 باحثات بزمالة برنامج لوريال- اليونسكو

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أكاديمية البحث العلمي: برنامج اليونسكو يدعم الدور الحيوي للمرأة





كرمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الاثنين، 3 باحثات مصريات فائزات بزمالة برنامج لوريال- يونيسكو من أجل المرأة فى العلم لعام 2019، وذلك خلال احتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالى، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسيد بنوا جوليا، مدير عام لوريال مصر.





وقامت الوزيرة بصفتها سفيرة برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة فى العلم فى مصر، بتسليم الزمالة للباحثات المتميزات بهدف دعم وتشجيع المرأة في مجال البحث العلمي وبالأخص في مجال العلوم الحياتية والهندسة، وهن الدكتورة ندى عبد العزيز، جامعة القاهرة لمرحلة ما بعد الدكتوراه، والدكتورة مها محمد حميمي، جامعة القاهرة والدكتورة سارة حلاوة، الجامعة الامريكية على الزمالة في مرحلة الدكتوراه لهذا العام.





وأكدت الوزيرة، أن دعم مجال التعليم والبحث العلمي يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، وهو ما يتماشى مع إعلان الدولة عام 2019 عامًا للتعليم في إطار الاستثمار في العنصر البشري.





وقدمت الوزيرة، الشكر لشركة لوريال على دورها فى المسؤولية المجتمعية والاستثمار فى رأس المال البشرى والبحث العلمى والابتكار، واختيارها لمصر لاطلاق عدد من المبادرات منها برنامج المرأة فى العلم، وذلك نتيجة للتشريعات التى قامت بها الحكومة ومنها قانون الاستثمار والذى نص على المسؤولية المجتمعية للشركات، كما قدمت الوزيرة، شكرها لليونسكو على دعمها لتمكين المرأة.





وأضافت الوزيرة، أن برنامج من أجل المرأة في العلم يعكس نجاح تضافر جهود الحكومة والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص لرفع جودة وكفاءة البحث العلمي، معربة عن سعادتها بدعم شركة لوريال مصر للباحثات المصريات وأكدت أنها تتطلع إلى تمكين المزيد من العالمات المتميزات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركائها فى التنمية على دعم البحث العلمي.





أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالدور الذي يقوم به برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم على الدور الحيوي للنساء العالمات، خاصة مع تزايد عدد السيدات المقبلات على المشاركة بالبرنامج منذ انطلاقه في العام 2014، فهذا يدل على تأثير البرنامج ونجاحه في إلهام السيدات وتغذية طموحهن وتكريم هؤلاء الباحثات المصريات خير دليل على هذا النجاح".





وأعرب صقر عن سعادته بالتعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمي وشركة لوريال قائلًا: "

اوضح أن الإكاديمية تتطلع إلى أعوام مقبلة من هذا التعاون المثمر الذي نعمل من خلاله على تمكين السيدات في هذا المجال الحيوي، وهو ما يساهم بصورة بناءة في تحقيق التنمية المنشودة.





وقال بنوا جوليا، مدير عام شركة لوريال مصر: "نخصص ما يقرب من 4 مليون دولار لدعم الباحثات من خلال برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم، ليصل بذلك عدد الحاصلات على الزمالة إلى 3400باحثة، ونتطلع إلى تمكين المزيد من الباحثات في مجالاتهن"، مشيرا إلى أن هذا العام مميز بالنسبة لوريال مصر حيث نحتفل بمرور 10 اعوام على استثمارات الشركة فى مصر، حيث انشأت أول مصنع لها فى الوطن العربى فى مصر باستثمارات تبلغ 50 مليون يورو، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويتم تصدير 85 % من منتجات مصنعها إلى الخارج، موضحا أن الشركة رأت أن هناك مسؤولية مجتمعية يجب أن تقوم بها فى مصر اضافة إلى نشاطها الاستثمارى، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، هى سفيرة لبرنامج لوريال - يونسكو من أجل العلم فى مصر.





وأضاف: "نحتفل بثلاث باحثات مصريات حصلن على الزمالة وهو ما يأتي تأكيدًا على إيماننا الراسخ بضرورة تمكين المرأة في قطاع البحث العلمي الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في بصمة الشركة الوراثية، فنحن نؤمن بأهمية التمثيل العادل بين النساء والرجال في هذا المجال الذي يساهم بصورة مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة". وأشار بنوا إلى أن نجاح برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم يمثل اعترافًا بإنجازات الباحثات وتقدير دورهن الفعال في المجتمع العلمي.





وأشادت الدكتورة نجوى عبد المجيد -رئيس لجنة التحكيم والحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربي –بالبرنامج قائلة: " تعد النسخة الثانية من برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر حجر زاوية جديد يأتي تأكيدًا على أن الباحثات المصريات يستطعن أن يحرزن العديد من النجاحات في مجالات مختلفة ولا سيما قطاع البحث العلمي".



