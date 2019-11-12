الصحة: مستعدون للجلوس مع نقابة الأطباء للحديث عن تدريب الأطباء. فيديو

قال أحمد محي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إننا نسعى إلى تدريب الأطباء بالشكل الأمثل، مضيفا:" وزيرة الصحة طرحت رؤية تدريب الأطباء في مؤتمر صحفي وخرجت النقابة لمهاجمة القرار على الفور".



وأضاف أحمد محي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ء حددت موعد لـ ابراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء لشرح قواعد تدريب الأطباء وحدثني عن بعض المخاوف وتحدثنا مع نقيب الأطباء وحددنا موعد للتحدث حول تدريب الأطباء واعتذر عن الحضور".



وتابع احمد محي:" مكتبي مفتوح في أي وقت للحديث حول نظام تعديل تدريب الأطباء بوفد كامل من النقابة، وليس لدينا مشكلة في الجلوس مع نقابة الأطباء لمناقشة نظام تدريب الأطباء".

