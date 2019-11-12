برلماني: نكثف جهودنا مع الحكومة للقضاء على الشائعات

طالب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب بضرورة تعاون جميع الوزارات بالإضافة إلى تكاتفها مع مجلس النواب للقضاء على الشائعات والفساد والنهوض بالدولة المصرية إلى القمة.



وقال "نظير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن نواب المجلس يقومون بجهد كبير من أجل تحقيق الحياة الكريمة للشعب ولا بد من تكاتف الوزارات بعضها ببعض من أجل تحقيق ذلك.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعضاء مجلس النواب استخدموا العديد من الأدوات البرلمانية وهم في أتم الاستعداد لاستخدام هذه الأدوات مرة أخري في حالة تقصير الحكومة عن أدائها على أكمل وجهة.