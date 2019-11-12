في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

يحل اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي تركت لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، رغم اعتزالها في أوائل الأربعينات من عمرها.



وكان آخر أعمال الفنانة هند رستم هو فيلم "حياتى عذاب"، والذي عرض في عام ١٩٧٩، لتقرر بعدها اعتزال الفن، حيث جاء القرار حسبما أكد ايمن الحكيم الذى قام بكتابه مذكراتها، بسبب عدم احترام مواعيد التصوير فى إحدى الأعمال الفنية التى شاركت فيها.



ومن أبرز أعمال هند رستم كان أفلام "جواهر وبابا أمين وانتصار الإسلام وحب في الظلام وطريق السعادة وبنات حواء وقلوب الناس ورسالة غرام وجريمة حب وأنت حبيبى ونساء في حياتى وابن حميدو ورد قلبى".

