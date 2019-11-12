طريقة عمل بودينج الليمون اللذيذ بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بودينج الليمون

المانجار

2 صفار بيض

1 عبوة حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة فانيليا

المارينج الإيطالي

1 كوب سكر

ربع كوب ماء

4 بياض بيض

للتزيين

1 ملعقة صغيرة قرفة " بودرة "



طريقة عمل بودينج الليمون:

المانجار

* يسخن الحليب مع البيض والفانيليا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي

* يصب المزيج في كاسات التقديم ثم يترك ليبرد تماما بالثلاجة

* يضاف المارينج ويزين بالقرفة ويقدم



المارينج الإيطالي

* يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة إلى 118

* يخفق بياض البيض حتى يصبح القوام هش

* يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج