طريقة عمل بودينج الليمون اللذيذ بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بودينج الليمون
المانجار
2 صفار بيض
1 عبوة حليب مكثف محلى
1 ملعقة صغيرة فانيليا
المارينج الإيطالي
1 كوب سكر
ربع كوب ماء
4 بياض بيض
للتزيين
1 ملعقة صغيرة قرفة " بودرة "
طريقة عمل بودينج الليمون:
المانجار
* يسخن الحليب مع البيض والفانيليا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
* يصب المزيج في كاسات التقديم ثم يترك ليبرد تماما بالثلاجة
* يضاف المارينج ويزين بالقرفة ويقدم
المارينج الإيطالي
* يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة إلى 118
* يخفق بياض البيض حتى يصبح القوام هش
* يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج
مقادير بودينج الليمون
المانجار
2 صفار بيض
1 عبوة حليب مكثف محلى
1 ملعقة صغيرة فانيليا
المارينج الإيطالي
1 كوب سكر
ربع كوب ماء
4 بياض بيض
للتزيين
1 ملعقة صغيرة قرفة " بودرة "
طريقة عمل بودينج الليمون:
المانجار
* يسخن الحليب مع البيض والفانيليا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
* يصب المزيج في كاسات التقديم ثم يترك ليبرد تماما بالثلاجة
* يضاف المارينج ويزين بالقرفة ويقدم
المارينج الإيطالي
* يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة إلى 118
* يخفق بياض البيض حتى يصبح القوام هش
* يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج