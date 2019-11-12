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طريقة عمل بودينج الليمون اللذيذ

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
طريقة عمل بودينج
طريقة عمل بودينج الليمون اللذيذ
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اسماء محمد
طريقة عمل بودينج الليمون اللذيذ بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بودينج الليمون
المانجار
2 صفار بيض
1 عبوة حليب مكثف محلى
1 ملعقة صغيرة فانيليا
المارينج الإيطالي
1 كوب سكر
ربع كوب ماء
4 بياض بيض
للتزيين
1 ملعقة صغيرة قرفة " بودرة "

طريقة عمل بودينج الليمون:
المانجار
* يسخن الحليب مع البيض والفانيليا مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي
* يصب المزيج في كاسات التقديم ثم يترك ليبرد تماما بالثلاجة
* يضاف المارينج ويزين بالقرفة ويقدم

المارينج الإيطالي
* يسخن السكر مع القليل من الماء حتى تصل درجة الحرارة إلى 118
* يخفق بياض البيض حتى يصبح القوام هش
* يوضع السكر على بياض البيض تدريجيا ويخفق في العجان حتى يصبح مارينج
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