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اقتصاد

أبيسكو: جهود للبترول لإنشاء مشروعات تكاملية

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
بترول
بترول
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مايكل عياد
قال المحاسب محمد مصطفى، رئيس الشركة المصرية للخدمات البترولية "ابيسكو" التابعة لوزارة البترول، إن هناك جهود واسعة النطاق تقوم بها الوزارة لتنمية القطاع البترولي، من خلال انشاء مشروعات متكاملة تحقق القيمة المضافة و تزيد من الانتاج.

أشار في تصريحات له، أن تلك الجهود تسعي لتقليل المصروفات وزيادة معدلات النمو وفرص التشغيل .

أضاف أن " أبيسكو" قدمت فكرة مشروع إنشاء شركة مشتركة لتقديم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد لقطاع البترول، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى هذا المجال.
ذطر أن الهدف من الشركة المقترح انشاءها هو توفير التمويل المالى من العملات الصعبة، للإستفادة من خبراتها ومن شبكة التعاقدات الخاصة بها فى مجال الشحن البحرى والجوى ولما لها من حجم أعمال كبير على مستوى العالم.
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