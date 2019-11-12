برلماني ينتقد نقص الأطباء في المستشفيات

أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، موجه للدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، لما تعانيه مستشفيات المطرية من نقص أعداد الأطباء.





وقال النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "مستشفى المطرية لا يوجد بها ولا طبيب باطنة مطلقًا، وهذا يعتبر كارثة، ويجب على الوزارة التحرك لحلها".





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مكتب صحة عرب الطوايلة" لا يوجد به طبيب أيضًا.





واستنكر عاطف مخاليف هذا التجاهل للمستشفيات وعدم وجود أطباء بها، مطالبًا وزارة الصحة بسرعة التحرك.