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قناة العربية: زيارة السجون المصرية خطوة مهمة للرد على الشائعات.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قالت رندة أبو العزم مدير مكتب قناة العربية بالقاهرة، تعليقا على جولة الوفود الإعلامية المصرية والعربية والعالمية للسجون المصرية ضمن فعاليات الملتقى الثالث للسجون المصرية، إننا شهدنا أول جولة للصحافة الأجنبية في السجون المصرية.

وأضافت رندة ابو العزم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " القاهرة الآن " المذاع على قناة " الحدث"، :" تفقدنا جزء كبير من منطقة سجون طرة المركزة التي تحتوي على سبع سجون وأبرزها سجن المزرعة والعقرب، وتفقدنا الرعاية الطبية داخل المستشفى وتفقدنا المطابخ وطعام السجناء وتفقدنا الورش الإنتاجية".

وتابعت رندة أبو العزم:" زيارة السجون خطوة مهمة للرد الحقيقي على التقارير والشائعات خاصة مع اقتراب فحص ملف مصر لحقوق الإنسان في لجنة تابعة للأمم المتحدة في جنيف، وكان لابد من الرد على القنوات الأجنبية وأن تظهر تلك الصورة بكل ما فيها للخارج ".
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