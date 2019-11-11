عبدالله العنزي يستعد لتصوير مسلسل جديد أمام عادل إمام

يستعد الفنان الكويتي، عبدالله العنزي، لتصوير مسلسل جديد في مصر باسم، "فالنتينو" والذى يقوم ببطولته عادل إمام ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل.



والفنان عبدالله العنزي له تجارب عديدة في مجال تصوير الأفلام القصيرة، واتجه مؤخرا للتمثيل.



وقال الفنان عبدالله العنزي، إن المسلسل الجديد سيكون مفاجأة ويؤدي فيه دور شاب تواجهه بعض المشاكل التي يساعده في حلها الفنان عادل إمام.



وأوضح أن المسلسل يعالج بعض قضايا المجتمع العربي التي يعاني منها الشباب، وتمثل عائقا أمام استكمال مسيرة حياته.

