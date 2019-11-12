أحلام حنفي: الرئيس هو وزير صحة المصريين.. والسجينات يتمتعن بأفضل الخدمات

قالت د أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر لجنة الصحة، إن الرئيس يهتم جيدًا بصحة المواطن المصرى والمرأة المصرية بشكل خاص، فهو وزير الصحة بالنسبة للمصريين الذى وضع على عاتقه حماية صحة المصريين من الأمراض الخطيرة.



وأضافت حنفى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه قام بتدشين حملة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى وأمراض السكر والضغط، لافتة إلى أن المصريين كانوا لا يعلمون بإصابتهم بهذه الأمراض الخطيرة كما يتم معالجتهم دون مقابل رغم أن العلاج يكلف الدولة ملايين ويأخذون بعد العلاج تطعيم للمناعة.



وتابعت ؛ كما قام الرئيس بالحملة الأهم للمرأة المصرية وهى حملة" صحة المرأة المصرية "للكشف المبكر على سرطان الثدى، وحملة سجون بلا غارمات التى ينفذها الرئيس لإنقاذ العديد من الأسر التى تتشرد لحبس الأم بسبب الديون.



وأشارت إلى جهود المجلس القومى فى مجال الصحة منها رعاية وتوعية واستخراج بطاقات رقم قومى لسيدات حى الأسمرات هذا الحى الذى يسكن به آلاف السيدات اللاتى أصبحن يعيشن فى حياة كريمة والدولة وفرت لهم مدرسة بها ثلاث عيادات وكل سيدة لها ملف خاص بصحتها وتداوم على أخذ وسائل تنظيم الأسرة.



وكذلك زيارات اللجنة المتكررة للسجون لتوفير ما ينقص السيدات هناك، ووضحت أنهم يحصلن على العلاج والراحة على أعلى مستوى فهناك عيادة للأسنان وعندما يكون هناك صعوبات تحول لكلية جامعة القاهرة، كما أن الطعام متوفر لأنهن يزرعن كل الخضراوات والعجول موجودة هناك لافتة لأن السبب الرئيسى فى خفض أسعار اللحوم والسلع هى جهود الشرطة.