تبدأ اليوم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم باتحاد طلاب جامعة حلوان على مستوى الكليات، على أن تتم جولة انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر ، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.



وذالك بعد انتهاء انتخابات اتحاد الكلاب بكليات الجامعة ب التذكة ب ٥ كليات و التعين بعد عدم اكتمال النصاب ب١٥ كلية اخرى.



وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة العليا، و الدكتور جمال شكرى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، و الدكتور السيد العربي المستشار القانوني لرئيس الجامعة عضوا، الاستاذ راشد محمد عصام مدير عام إدارة رعاية الشباب عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد طالبة بكلية الطب عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد طالب بكليه التجاره عضوا.