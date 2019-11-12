بسبب مقطع جنسي مع زوجته.. حبس نقاش قتل شقيقه فى منشاة القناطر

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، حبس نقاش، لاتهامه بقتل شقيقه بعد اكتشاف مقطع جنسي لزوجته مع المجني عليه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتلقي مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من فتاة 17 سنة بتغيب والدها 50 سنة نجار منذ أمس عقب سماعها مشاجرة بينه وبين عمها 39 سنة نقاش داخل غرفة العم في المنزل، ولم يظهر والدها حتى اليوم التالي.



وأجريت تحريات برئاسة العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث، والتي أسفرت عن صحة أقوال الفتاة واختفاء والدها، فتم استدعاء عمها لمواجهته بأقوالها حول حدوث مشاجرة بينه وبين شقيقه قبل اختفائه، فاعترف أنهما تشاجرا ثم انصرف شقيقه ولا يعلم المكان الذي توجه إليه.



وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتوصلت التحريات إلى انتشار مقطع فيديو في البلدة لعلاقة جنسية جمعت بين المتغيب وزوجة شقيقه، ما أثار غضب الأخير، خاصة منذ أسبوع عندما تأكد من صحة الشائعات المنتشرة، وشاهد مقطع الفيديو لزوجته مع شقيقه.



تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه استدرج شقيقه إلي غرفته في المنزل الذي يقيمان به سويا وحدثت مشادة كلامية بينهما فقام بضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة وحمله ودفنه أسفل سلم المنزل.



وأخطرت النيابة وتم استخراج الجثة.

