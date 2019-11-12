حبس عامل سرق 50 ألف جنيه من صيدلية محل عمله بالنزهة

قررت نيابة النزهة الجزئيةن حبس عامل بصيدلية، لسرقته 50 ألف جنيه من محل عمله، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تبلغ لقسم شرطة النزهة من صاحب صيدلية قرر باكتشافه سرقة كمية من الأدوية والمكملات الغذائية تقدر ثمنها بمبلغ مالي 50 ألف جنيه من داخل الصيدلية ملكه ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الصيدلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وفحص العاملين السابقين والحاليين بالصيدلية محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بذات الصيدلية تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة"، تم بإرشاد ضبط المسروقات بمسكنه، وكذا مبلغ مالي 7000 جنيه من متحصلات الواقعة ( قيمة بيع كمية من الأدوية المستولى عليها ).