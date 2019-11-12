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فن

في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على علاقتها الحقيقية بـ الإغراء

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:07 ص
هند رستم
هند رستم
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سعيد فراج
يحل اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد النجمة هند رستم، أو مارلين مونرو الشرق كما لُقبت، والتي تركت لنا العديد من الأعمال الفنية الكبيرة في تاريخ السينما، رغم اعتزالها في أوائل الأربعينات من عمرها.

وفي لقاء تليفزيون لـ ابنة هند رستم (بسنت حسن رضا)، كشفت أن والدتها لم تكن ترغب في إطلاق لقب الإغراء على أعمالها الفنية، وانها كانت تعتبر نفسها تجسد صورة الأنوثة العالية.

وأضافت مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن الفنانة هند رستم لم تخرج في أحد الحفلات أو المناسبات العامة بالزي الذي تظهر به في الأفلام، ولكنها كانت تشارك في تلك المناسبات بالملابس التي تستر جميع جسدها رغم ما كانت تتميز به من جسد وقوائم تتمناه أي امرأة.
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