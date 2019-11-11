AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف عن حالة من عدم استقرار الطقس نهاية هذا الأسبوع

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:43 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكد دكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم الجمعة نهاية الأسبوع.

وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تليفزيونية أن من المتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية ويكون هناك أمطار خفيفة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة، فإنه من المتوقع أن تسجل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة، وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ما بين 27 إلى 32 درجة.

وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنصح المواطنين، بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وناشد المسئولين باتخاذ التدابير اللازمة لمثل هذه الموجات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشتاء قادم.. 6 معلومات عن موجة الأمطار الرعدية القادمة بالقاهرة والمحافظات

سقوط أمطار..الأرصاد: موجة عدم استقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء

أمطار غزيرة ورعدية وسيول.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين.. شاهد

ترشيحاتنا

مفاوضات جادة | بديل محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول | تفاصيل

أول ظهور لرامي جمال بعد إعلانه إصابته بمرض البهاق | شاهد

موعد تشييع جنازة علاء على نجم الزمالك الراحل

الزمالك يقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي

تفاصيل الاعتداء على 4 أشخاص بالسعودية خلال عرض بحديقة الملك عبدالله في الملز

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة