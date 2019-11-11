الأرصاد تكشف عن حالة من عدم استقرار الطقس نهاية هذا الأسبوع

أكد دكتور أشرف صابر زكي القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وتستمر حتى يوم الجمعة نهاية الأسبوع.



وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال تصريحات تليفزيونية أن من المتوقع أن تتأثر السواحل الشمالية ويكون هناك أمطار خفيفة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وتابع القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة، خلال هذه الفترة، فإنه من المتوقع أن تسجل على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 25 إلى 29 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة، وعلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ما بين 27 إلى 32 درجة.



وأشار القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أنصح المواطنين، بالقيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وناشد المسئولين باتخاذ التدابير اللازمة لمثل هذه الموجات.