شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني يمسح أرضية محل

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لموجة من السخرية، بسبب فشله الذريع في استخدام الممسحة، لتقليل مياه الأمطار التي غمرت إحدى المدن البريطانية.





وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، جونسون، وهو يعرض المساعدة في شفط مياه الأمطار، وتنظيف أرضية أحد المحال، في مقاطعة ديربيشاير، لكنه لم يستطع فعل الأمر بشكل صحيح تمامًا.





وظهر جونسون وهو يحاول استخدام الممسحة لإزالة المياه الموجودة في أرضية المحل، لكنه لم يستطع فعل ذلك، ما أدى إلى سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا بأنه يحاول التظاهر بالمساعدة ولكنه لا يعرف كيف يزيل هذه المياه.





وكانت أجزاء واسعة من بريطانيا تعرضت لفيضانات واسعة النطاق تسببت في غرق مدن بالكامل، وإعاقة حركة المارة بالشوارع.





وأثارت الأمطار الغزيرة حالة من الفوضى في أنحاء البلاد، وتركت الأمطار آلاف الركاب في الشوارع يواجهون معركة الوصول إلى العمل أو المنزل.