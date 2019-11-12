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مرأة

في يومهم العالمي.. هذا ما ستجنيه من حياة العزاب مع التقدم في العمر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:04 ص
اليوم العالمي لـ
اليوم العالمي لـ العزاب
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آية التيجي
يحتفل العالم اليوم 11 نوفمبر باليوم العالمي لـ العزاب، وهو يوم مخصص تحديدا إلى الأشخاص الغير مرتبطين، وذلك حتى يحتفلوا بأنفسهم في هذا اليوم من كل سنة، بالرغم من أن العزوبية قد تروق للبعض لما فيها من راحة للبال والبعد عن المسؤوليات والمشاكل، إلا ان العزاب قد يكونوا أكثر عرضة لبعض الأمراض والمشاكل الصحية بسبب وحدتهم.

و كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا في برلين، أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والعازبين عند تقدمهم في العمر يكونون أكثر عرضة تخطي الوجبات، هناك مليون شخص في هذا البلد لا يأكلون بشكل صحيح. لكنهم لا يتفاجئون على الوجبات السريعة أو اتباع الوجبات الغذائية المراوغة.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم العزاب عند تقدمهم في العمر، فإنهم يتخطون الوجبات أو يعتمدون على تناول الاطعمة السريعة، حيث إنهم ببساطة ليس لديهم رغبة في طهي الأطعمة لأنهم لا يملكون شركاء يتناولون الطعام معهم.

وأكدت نتائج الدراسة، أن هناك مليون شخص تزيد أعمارهم عن 70 ، وفقا للبحث الذي أجرته الخدمة التطوعية الملكية، يعانون من العزلة، ويعانون من فقدان الوزن ، لديهم مرض فقدان الشهية ، وعدم تناولهم للأطعمة الصحية، و يتخطون للوجبات الأساسية بشكل مستمر، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واضاف الباحثون ان السبب في فقدان شغفهم تجاه تناول الوجبات الرئيسية يرجع إلى إصابتهم بالإكتئاب بسبب الوحدة، لعدم وجود اشخاص يشاركونهم حياتهم، فمنهم من مات الزوج أو الزوجة، أو لا يملكون الأصدقاء.
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