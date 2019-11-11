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رياضة

أخبار النادي الأهلي | شريف إكرامي ينعى فقيد الزمالك والكرة المصرية .. تدريبات خاصة لـ حسام عاشور

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:55 م
حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

تدريبات خاصة لـ حسام عاشور في الأهلي

أدى حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

فايلر يحاضر لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

الشيخ ينتظم في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، انتظام الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد.

أيمن أشرف ينعى علاء علي بهذه الكلمات .. شاهد

نشر اللاعب أيمن أشرف لاعب النادى الاهلى صورة له بصحبة اللاعب علاء علي، على صفحته الشخصية انستجرام.

شريف إكرامى ينعي لاعب الزمالك السابق بهذه الكلمات

نعى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر اللاعب الشاب علاء علي لاعب الزمالك السابق.
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