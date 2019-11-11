أخبار النادي الأهلي | شريف إكرامي ينعى فقيد الزمالك والكرة المصرية .. تدريبات خاصة لـ حسام عاشور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:أدى حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، انتظام الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد.نشر اللاعب أيمن أشرف لاعب النادى الاهلى صورة له بصحبة اللاعب علاء علي، على صفحته الشخصية انستجرام.نعى شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر اللاعب الشاب علاء علي لاعب الزمالك السابق.