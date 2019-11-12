إيمان الحصرى توجه رسالة مؤثرة لـ رامى جمال:عمرنا ماهنقيم الناس بالشكل

إستنكرت الإعلامية إيمان الحصري، "التنمر" بسبب الاختلافات في الشكل أو اللون أو الجنس أو العقيدة، منوهة إلى أنه في مجتمعنا فإن المختلف دائما منبوذ، رغم أنه ليس بيده، فلا أحد يختار جنسه ولا لونه ولا حتى دينه.



وأضافت "الحصري" خلال تقديمها برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc"، أن المطرب رامي جمال، كتب على صفحته عبر "فيسبوك" أنه يفكر في الاعتزال بسبب إصابته بمرض البهاق.



ومن جانبها وجت الإعلامية رسالة إلى رامي جمال، قائلة: "حب الناس لك ليس بالشكل، الناس بتدعمك وتشجعك وعمرنا ما هنقيم الناس بالشكل، ونحن نعلن حبنا لك".



وإختتمت: "مريم الشريف عارضة أزياء أصيبت بالبهاق ولكنها استطاعت أن تواجه المجتمع وهناك الكثير من المجلات العالمية صنعوا منها نجمة في مجال الدعاية للأزياء العالمية".