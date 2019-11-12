قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية: العملية الشاملة من أشرف مهام القوات المسلحة.. فيديو

أكد العقيد بحري أركان حرب هشام فرج، قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية، إن العملية الشاملة في سيناء تعتبر من أشرف العمليات التي تنفذها القوات المسلحة في سيناء لمواجهة الإرهاب.



وأضاف قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية خلال حواره لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الوحدات الخاصة البحرية تشارك في العملية الشاملة في سيناء وكبدت الإرهابيين هناك خسائر فادحة .



وتابع قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية أن وجود الوحدات البحرية الخاصة في العملية الشاملة تعطي المقاتلين تحت التدريب دفعة كبيرة .



واشار قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية إلى أن الروح المعنوية لرجال الوحدات البحرية الخاصة مرتفعة، والعمليات النوعية التي قاموا بها لها مردود إيجابي كبير.