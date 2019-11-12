لديه فرصة لتحقيق النجاح.. ما هي نصيحة الأبراج لـ مواليد 12 نوفمبر

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الأبراج للمواليد ١٢ نوفمبر.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 12 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك مجتهد وطموح، ولديك طبيعة استقلالية.. أنت أيضا حساس ومحب للتوسع والصعود، لكنك تميل للانتقاد بقسوة في بعض الأحيان.



نصيحة:



عام ٢٠١٩ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.