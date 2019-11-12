ارتفاع طفيف في الحرارة.. حالة الطقس اليوم على المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك اليوم الثلاثاء، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

القاهرة 32/20

الإسكندرية 31/21

بورسعيد 27/22

رفح 27/15

كاترين 24/14

شرم الشيخ 31/24

المنيا 32/18

أسوان 34/20

الوادي الجديد 33/20

حلايب 27/22

