ياسمين صبرى تكشف عن دخولها مجال جديد غير الفن.. شاهد

حلت الفنانة ياسمين صبرى، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، وتحدث الفنانة عن آخر أعمالها الفنية والرياضة التى تفضل ممارستها.



وكشف الفنانة ياسمين صبرى، عن دخولها مجال جديد يتعلق بالمكياج والعدسات اللاصقة، لترد الفنانة إسعاد يونس أنا أول زباينك مازحة أنا عاوزة اعمل عدسات.



وتابعت ياسمين صبرى:"الميكاب من وجهة نظرى أنك تعملى حاجة تليق على شكل كل واحد، من خلال لون بشرته ولون عينه".