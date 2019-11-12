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توك شو

الناس بتشتم كتير.. حسن الرداد يكشف عن أسباب عدم تفاعله عبر مواقع التواصل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:51 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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هاني حسين
قال الفنان حسن الرداد، إن الشخص المشهور في أي مجال، لا يستطيع أن يمارس حياته ويعبر عن رأيه مثل أى فرد طبيعي، مضيفا:" في بعض الأحيان أريد أن أعلق وأعبر عن رأيي في قضية معينة، ولكن الشهرة تمنعني".

وأضاف حسن الرداد في تصريحات تليفزيونية، :" كوني مشهور، الكلمة بحساب، والناس بتشتم كتير، ولا أقرأ أي تعليق سلبي على السوشيال ميديا".

وتابع حسن الرداد:" أحب ممارسة الرياضة بشكل دوري، وامارس الرياضة لأنني مقبل على فيلم جديد، وأجهز فيلمين، الاول اكشن، والآخر رومانسيا".

وأوضح حسن الرداد: "بداياتي في المشوار الفني كانت دراما، والصدفة نقلتني إلى الكوميديا".
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