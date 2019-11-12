الناس بتشتم كتير.. حسن الرداد يكشف عن أسباب عدم تفاعله عبر مواقع التواصل

قال الفنان حسن الرداد، إن الشخص المشهور في أي مجال، لا يستطيع أن يمارس حياته ويعبر عن رأيه مثل أى فرد طبيعي، مضيفا:" في بعض الأحيان أريد أن أعلق وأعبر عن رأيي في قضية معينة، ولكن الشهرة تمنعني".





وأضاف حسن الرداد في تصريحات تليفزيونية، :" كوني مشهور، الكلمة بحساب، والناس بتشتم كتير، ولا أقرأ أي تعليق سلبي على السوشيال ميديا".





وتابع حسن الرداد:" أحب ممارسة الرياضة بشكل دوري، وامارس الرياضة لأنني مقبل على فيلم جديد، وأجهز فيلمين، الاول اكشن، والآخر رومانسيا".



