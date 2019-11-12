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منوعات

أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:07 ص
أمطار بريطانيا تحطم
أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة
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شيماء مصطفى
تحطمت فرحة زوجين، بعد يومين فقط من مجئ ابنتهما إلى الحياة، عندما غمر منزلهما الواقع بالقرب من دونكاستر، في ساوث يوركشير بإنجلترا، بمياه الأمطار، بعد تجديده لاستقبال الفرد الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، لم يتمكن دان جرينسلايد وجايد كروفت من العودة إلى منزلهما بعد مغادرتهما المستشفى، مع صغيرتهما إيندي، بسبب مياه الأمطار التي أغرقت المنزل بأكمله، الذي أنفقا عليه خمسة آلاف جنيه إسترليني لتجديده.

وقال "دان": "جميع ملابس طفلنا خربت والأشياء موجودة في المنزل انتهت، فلا يمكننا العودة للحصول عليها"، مضيفا: "لقد اضطررنا إلى الاعتماد على أصدقائنا الذين أحضروا ملابس أطفال القديمة لترتديها ابنتنا".

وتابع معربا عن حزنه: "لقد انتهينا قبل ثلاثة أسابيع من تجديد المنزل لإعداده لطفلنا، ثم يحدث هذا.. ليس لدينا أي فكرة عن توقيت عودتنا إلى المنزل لكنه أمر مدمر حقا بسبب عدم القدرة على الذهاب إلى المنزل وقضاء بعض الوقت مع طفلنا الجديد".

وطُلب من حوالي 700 شخص في المقاطعة مغادرة منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد إصدار سبعة تحذيرات منفصلة، من الفيضانات والأمطار.

وكانت أجزاء واسعة من بريطانيا تعرضت لفيضانات واسعة النطاق تسببت في غرق مدن بالكامل، وإعاقة حركة المارة بالشوارع.

وأثارت الأمطار الغزيرة حالة من الفوضى في أنحاء البلاد، وتركت الأمطار آلاف الركاب في الشوارع يواجهون معركة الوصول إلى العمل أو المنزل.
أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور
أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور
أمطار بريطانيا تحطم فرحة عائلة جديدة.. صور
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