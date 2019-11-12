توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12/11/2019 لـ مواليد برج العقرب على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى اليوم الثلاثاء 12/11/2019.



برج العقرب:



مهنيًا: يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما فى بداية اليوم، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة.



عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.



صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.