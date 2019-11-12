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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12/11/2019 لـ مواليد برج العقرب على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج، لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعات الأبراج لبرج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى اليوم الثلاثاء 12/11/2019.

برج العقرب:

مهنيًا: يبدو النمط بطيئًا نوعًا ما فى بداية اليوم، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخًا من التشويق والحركة الكبيرة.

عاطفيًا: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.

صحيًا: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.
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