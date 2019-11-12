كارمن سليمان تتألق في حفل كامل العدد على مسرح دار الأوبرا.. صور

أحيت المطربة كارمن سليمان، حفلا غنائيا كامل العدد على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ28.



وافتتحت كارمن سليمان، الحفل بأغنية "حضن دافى"، وسط تفاعل كبير من قبّل الحضور.



وقدمت كارمن سليمان، عددا من الأغاني منها " كلام كلام ، طيرى يا طيارة، هدى الليل، لما تشوفك عينى، أنا هنا يا ابن الحلال، برضاك، سطور حكايتي، هقابله بكره"، وغيرها.



يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، افتتحها مساء الجمعة 1 نوفمبر، كلا من، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتختتم فعالياته، اليوم الثلاثاء .