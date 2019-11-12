AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الدفاع الروسي يصل القاهرة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:53 ص
وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو علي رأس وفد روسي في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني لبحث عدد من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الموضوعات ذات الأولوية للتعاون العسكري والعسكري التقني الروسي-المصري".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الزمالك يقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي

اخبار الرياضة| إصابة نجم الأهلي بقطع فى الغضروف.. منتخب الأولمبي يحلق فى سماء أفريقيا ويتأهل.. وتركي آل الشيخ يوجه رسالة لمنتقديه

اخبار البرلمان| حكاية تخفيض اسعار السلع بالتموين.. وتبرئة كمسري قطار طنطا من تهمة القتل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 12-11-2019 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين بقطار طنطا – كفرالزيات بسبب سيجارة

تسريب صوتي يفضح دور الإرهابي معتز مطر في تمويل أعمال تخريبية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة