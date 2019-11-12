وزير الدفاع الروسي يصل القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو علي رأس وفد روسي في زيارة يلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك الوفد الروسي خلال زيارته للقاهرة في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني لبحث عدد من قضايا الأمن الدولي والإقليمي، والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن الموضوعات ذات الأولوية للتعاون العسكري والعسكري التقني الروسي-المصري".