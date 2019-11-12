استمتع بالعمل معها.. حسن الرداد: ساعات بتخانق مع زوجتي في التصوير

قال الفنان حسن الرداد، إن علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم علاقة تفاهم، مضيفا: "أكون سعيدا بالعمل مع زوجتي ولدينا نفس طريقة التفكير في الكوميديا".



وأضاف حسن الرداد في تصريحات تليفزيونية:" ساعات بنتخانق في التصوير ومحدش بياخد باله، معظم الخناقات مع زوجتي هبلة وبسيطة ولا تأخذ وقت طويل".



وتابع حسن الرداد:" زوجتي إيمي تحب الهدوء والاستماع إلى محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي على عكس الصورة التي تصدرها للجميع، وتكره الصوت العالي".

