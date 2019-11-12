AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمتع بالعمل معها.. حسن الرداد: ساعات بتخانق مع زوجتي في التصوير

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:51 ص
حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم
Advertisements
هاني حسين
قال الفنان حسن الرداد، إن علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم علاقة تفاهم، مضيفا: "أكون سعيدا بالعمل مع زوجتي ولدينا نفس طريقة التفكير في الكوميديا".

وأضاف حسن الرداد في تصريحات تليفزيونية:" ساعات بنتخانق في التصوير ومحدش بياخد باله، معظم الخناقات مع زوجتي هبلة وبسيطة ولا تأخذ وقت طويل".

وتابع حسن الرداد:" زوجتي إيمي تحب الهدوء والاستماع إلى محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي على عكس الصورة التي تصدرها للجميع، وتكره الصوت العالي".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

موجز السوشيال ميديا| تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه| رضوى الشربيني بـ صحبة ابنتها

السعودية تكشف جنسية منفذ هجوم الملز بعد القبض عليه.. فيديو

بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

كاميرات مراقبة تكشف لحظة إلقاء مؤرخ عسكري روسي لـ جثة عشيقته الطالبة بالنهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي