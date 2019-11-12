طريقة سهلة لعمل فراخ في الفرن بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفراخ فى الفرن بمذق لا يقاوم.





مقادير الفراخ فى الفرن :



دجاجة كاملة

كبد وقوانص

بصل

ثوم

صلصة طماطم

عصير ليمون

شرائح فلفل أخضر رومى

بطاطس

زيت

ملح

فلفل أسود

أرز

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة



طريقة عمل الفراخ فى الفرن :



* ادهنى الفراخ من الداخل والخارج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود جيدا .

*فى اناء به زيت ساخن حمرى القوانص المقطعة ثم الكبد المقطعة مع البصل المفروم وقطع الفلفل الأخضر الرومى والثوم المفروم.

* اخلطى الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة ثم أضيفى الأرز ثم الماء واتركى الخليط حتى اكتمال نضج ولكن لا تجعليه طريا بشكل زائد .

* بعد ان يهدأ الارز قليلا قومى بوضعه داخل الفرخة ثم ادهنيها بخليط الزيت وصلصة الطماطم حتى تحصلى على اللون الاحمر الشهى للـ فراخ .

* ادهنى صينية بالزيت او السمن حسب الرغبة ثم ضعي فيها شرائح البطاطس ثم الفراخ وتدخل فرن سبق تسخينه وتقدم ساخنة على السفرة.



طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن للشيف نجلاء الشرشابى :



مقادير الفراخ المشوية بالفرن :



دجاجة صحيحة

زيت

بصلة مبشورة نصف

ملعقة كبيرة روزماري جاف

ملعقة كبيرة زعتر جاف

ملعقة كبيرة شطة

نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم

زبادي

2 ملعقة كبيرة

خل

ملح فلفل أسود

عصير ليمون

بقدونس مفروم



طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن :



* فى الكبة اخلطى البصل والملح والفلفل ثم صفى الماء وضعى ماء البصل مع الزبادي وعصير الليمون واخلطيهم ثم الخل وشطة وكمون وملح وفلفل وروزماري وزعتر واستمرى فى مزج الخليط

* تبلى الدجاجة بالخليط ويفضل تغطيتها ووضعها فى الثلاجة ليلة كاملة

* ادهنى صينية بالزيت وضعى بها الدجاجة والتتبيلة فوقها ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج .



طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن للشيف نجلاء



مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :



فراخ

بصلة مفرومة

بطاطس مقلية

كوب فريك

سمن

فلفل ألوان

بقدونس مفروم

بهارات

ملح فلفل أسود



طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :



* ادهنى الفراخ بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج

* فى اناء اخر حمرى البصل مع الفريك فى السمنةثم أضيفى شرائح الفلفل الألوان والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود.

* ضعى خليط الفريك داخل الدجاجة واتركى القليل منه لوضعه اسفل الدجاجة فى الطاجن وأدخليه الفرن حتى النضج ويمكن اضافة القليل من الماء قبل النضج.

* قدمى الدجاجة مع البطاطس المقلية



طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن الشيف نجلاء الشرشابى



مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :



دجاجة صحيحة

زيت

سماق كاري

زعتر جاف

بصلة مبشورة

شطة "حسب الرغبة "

خل

ليمون

زبادى

صلصة طماطم

ملح فلفل



طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :



* ضعى الزبادي مع عصير الليمون والخل والشطة والصلصة ثم البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت

* اقسمى الفراخ على شكل فراشة وضعي عليها التتبيلة واحشيها بين الجلد واللحم واشعلى الفرن .

* ضعي الزيت قليل فى الصينية وضعى بها الفراخ واضيفي عليها باقي التتبيلة وادخليها الفرن ليكتمل النضج .