طريقة سهلة لعمل فراخ في الفرن بمذاق لا يقاوم

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفراخ فى الفرن بمذق لا يقاوم.
مقادير الفراخ فى الفرن :
دجاجة كاملة
كبد وقوانص
بصل
ثوم
صلصة طماطم
عصير ليمون
شرائح فلفل أخضر رومى
بطاطس
زيت
ملح
فلفل أسود
أرز
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
طريقة عمل الفراخ فى الفرن :
* ادهنى الفراخ من الداخل والخارج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود جيدا .
*فى اناء به زيت ساخن حمرى القوانص المقطعة ثم الكبد المقطعة مع البصل المفروم وقطع الفلفل الأخضر الرومى والثوم المفروم.
* اخلطى الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة ثم أضيفى الأرز ثم الماء واتركى الخليط حتى اكتمال نضج ولكن لا تجعليه طريا بشكل زائد .
* بعد ان يهدأ الارز قليلا قومى بوضعه داخل الفرخة ثم ادهنيها بخليط الزيت وصلصة الطماطم حتى تحصلى على اللون الاحمر الشهى للـ فراخ .
* ادهنى صينية بالزيت او السمن حسب الرغبة ثم ضعي فيها شرائح البطاطس ثم الفراخ وتدخل فرن سبق تسخينه وتقدم ساخنة على السفرة.
طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن للشيف نجلاء الشرشابى :
مقادير الفراخ المشوية بالفرن :
دجاجة صحيحة
زيت
بصلة مبشورة نصف
ملعقة كبيرة روزماري جاف
ملعقة كبيرة زعتر جاف
ملعقة كبيرة شطة
نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم
زبادي
2 ملعقة كبيرة
خل
ملح فلفل أسود
عصير ليمون
بقدونس مفروم
طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن :
* فى الكبة اخلطى البصل والملح والفلفل ثم صفى الماء وضعى ماء البصل مع الزبادي وعصير الليمون واخلطيهم ثم الخل وشطة وكمون وملح وفلفل وروزماري وزعتر واستمرى فى مزج الخليط
* تبلى الدجاجة بالخليط ويفضل تغطيتها ووضعها فى الثلاجة ليلة كاملة
* ادهنى صينية بالزيت وضعى بها الدجاجة والتتبيلة فوقها ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج .
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن للشيف نجلاء
مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :
فراخ
بصلة مفرومة
بطاطس مقلية
كوب فريك
سمن
فلفل ألوان
بقدونس مفروم
بهارات
ملح فلفل أسود
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :
* ادهنى الفراخ بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج
* فى اناء اخر حمرى البصل مع الفريك فى السمنةثم أضيفى شرائح الفلفل الألوان والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود.
* ضعى خليط الفريك داخل الدجاجة واتركى القليل منه لوضعه اسفل الدجاجة فى الطاجن وأدخليه الفرن حتى النضج ويمكن اضافة القليل من الماء قبل النضج.
* قدمى الدجاجة مع البطاطس المقلية
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن الشيف نجلاء الشرشابى
مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :
دجاجة صحيحة
زيت
سماق كاري
زعتر جاف
بصلة مبشورة
شطة "حسب الرغبة "
خل
ليمون
زبادى
صلصة طماطم
ملح فلفل
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :
* ضعى الزبادي مع عصير الليمون والخل والشطة والصلصة ثم البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت
* اقسمى الفراخ على شكل فراشة وضعي عليها التتبيلة واحشيها بين الجلد واللحم واشعلى الفرن .
* ضعي الزيت قليل فى الصينية وضعى بها الفراخ واضيفي عليها باقي التتبيلة وادخليها الفرن ليكتمل النضج .
مقادير الفراخ فى الفرن :
دجاجة كاملة
كبد وقوانص
بصل
ثوم
صلصة طماطم
عصير ليمون
شرائح فلفل أخضر رومى
بطاطس
زيت
ملح
فلفل أسود
أرز
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
طريقة عمل الفراخ فى الفرن :
* ادهنى الفراخ من الداخل والخارج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود جيدا .
*فى اناء به زيت ساخن حمرى القوانص المقطعة ثم الكبد المقطعة مع البصل المفروم وقطع الفلفل الأخضر الرومى والثوم المفروم.
* اخلطى الملح والفلفل الأسود والقرفة الناعمة والزنجبيل البودرة ثم أضيفى الأرز ثم الماء واتركى الخليط حتى اكتمال نضج ولكن لا تجعليه طريا بشكل زائد .
* بعد ان يهدأ الارز قليلا قومى بوضعه داخل الفرخة ثم ادهنيها بخليط الزيت وصلصة الطماطم حتى تحصلى على اللون الاحمر الشهى للـ فراخ .
* ادهنى صينية بالزيت او السمن حسب الرغبة ثم ضعي فيها شرائح البطاطس ثم الفراخ وتدخل فرن سبق تسخينه وتقدم ساخنة على السفرة.
طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن للشيف نجلاء الشرشابى :
مقادير الفراخ المشوية بالفرن :
دجاجة صحيحة
زيت
بصلة مبشورة نصف
ملعقة كبيرة روزماري جاف
ملعقة كبيرة زعتر جاف
ملعقة كبيرة شطة
نصف ملعقة كبيرة كمون ناعم
زبادي
2 ملعقة كبيرة
خل
ملح فلفل أسود
عصير ليمون
بقدونس مفروم
طريقة عمل الفراخ المشوية بالفرن :
* فى الكبة اخلطى البصل والملح والفلفل ثم صفى الماء وضعى ماء البصل مع الزبادي وعصير الليمون واخلطيهم ثم الخل وشطة وكمون وملح وفلفل وروزماري وزعتر واستمرى فى مزج الخليط
* تبلى الدجاجة بالخليط ويفضل تغطيتها ووضعها فى الثلاجة ليلة كاملة
* ادهنى صينية بالزيت وضعى بها الدجاجة والتتبيلة فوقها ثم ادخليها فرن ساخن حتى تمام النضج .
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن للشيف نجلاء
مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :
فراخ
بصلة مفرومة
بطاطس مقلية
كوب فريك
سمن
فلفل ألوان
بقدونس مفروم
بهارات
ملح فلفل أسود
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :
* ادهنى الفراخ بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج
* فى اناء اخر حمرى البصل مع الفريك فى السمنةثم أضيفى شرائح الفلفل الألوان والبقدونس والبهارات والملح والفلفل الاسود.
* ضعى خليط الفريك داخل الدجاجة واتركى القليل منه لوضعه اسفل الدجاجة فى الطاجن وأدخليه الفرن حتى النضج ويمكن اضافة القليل من الماء قبل النضج.
* قدمى الدجاجة مع البطاطس المقلية
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن الشيف نجلاء الشرشابى
مقادير الفراخ المشوية فى الفرن :
دجاجة صحيحة
زيت
سماق كاري
زعتر جاف
بصلة مبشورة
شطة "حسب الرغبة "
خل
ليمون
زبادى
صلصة طماطم
ملح فلفل
طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن :
* ضعى الزبادي مع عصير الليمون والخل والشطة والصلصة ثم البهارات والزعتر والبصل والملح والفلفل والزيت
* اقسمى الفراخ على شكل فراشة وضعي عليها التتبيلة واحشيها بين الجلد واللحم واشعلى الفرن .
* ضعي الزيت قليل فى الصينية وضعى بها الفراخ واضيفي عليها باقي التتبيلة وادخليها الفرن ليكتمل النضج .