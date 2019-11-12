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فن

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على سبب اعتزاله

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
محمود القلعاوي
محمود القلعاوي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل محمود القلعاوي، في العام 1939، حيث نشأ في عائلة فنية فهو نجل الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق الفنانة إحسان القلعاوي، ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر 2018.

وتألق الراحل محمود القلعاوي في العديد من الأعمال المسرحية، حيث كانت بدايته من خلال مسرحية (الجوكر) مع الفنان محمد صبحي ثم قدم غيرها الكثير، منها "المهزوز وأنت حر وكناس وناس وأنا ومراتي ومونيكا وخد الفلوس واجري المحظوظ وعبده يتحدي رامبو.

وفي أحد حواراته الفنية كشف الراحل محمود القلعاوي، عن الأسباب التي دفعته إلي اعتزال الفن فقال (إن المسرح الذي كان سببا في شهرته وانتشاره لم يعد كما كان، مشيرا إلي أنه لم تتوفر لديه القدرة علي الانسجام مع الظروف الموجودة حاليا.

وأضاف الراحل محمود القلعاوي أنه في الفترات الأخيرة كان يستعان به كضيف شرف في بعض الأعمال وأنه لم يكن ير مانعا في ذلك، لافتا أن أماكن التصوير كانت بعيدة، علاوة علي انه كان يطلب منه العودة إلي التصوير في اليوم التالي، الأمر الذي كان يسبب له إرهاقا شديدا.
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