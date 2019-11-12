الجنايني: كرة موحدة للدوري قريبا.. وتقنية الفيديو مكلفة لهذا السبب .. فيديو

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري أن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الممتاز، سيكلف خزينة الاتحاد مبلغ من 4 إلى 6 آلاف دولار لكل مباراة.



وأشار عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن اتحاد الكرة يعمل حاليًا على التعاقد مع إحدى الشركات لتوفير كرة موحدة للدوري الممتاز.



وقال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري: "لم نحصل على موافقة لتطبيق تقنية الفيديو حتى الآن، هناك عدد من الشركات العالمية التي تتولى التنفيذ ونقوم حاليًا باختيار الأفضل لنا ، تطبيق تقنية الفيديو يحتاج لوقت لأننا سنقوم بتدريب الحكام عليها قبل تنفيذها، لكن نعمل على أن تتواجد في مباريات الدوري بأسرع وقت ممكن".



وأضاف عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري: "تطبيق التقنية سيكلف الاتحاد مبلغا يتراوح من 4 إلى 6 ألاف دولار للمباراة، وسيتم تطبيقه في كل مواجهات الدوري ، ستكون لدينا كرة موحدة للدوري، ونعمل على التعاقد مع إحدى الشركات بشأنها حاليًا، وستكون متاحة في أقرب وقت ممكن".