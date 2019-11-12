حسن الرداد: لو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو.. والفنانة: زي القطط بياكل وينكر

قال الفنان حسن الرداد، :" إيمي لو طبخت هتعمل اكل حلو، ولو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو برده".



ومنا جانبها قالت الفنانة دلال عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، ساخرة:" حسن مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر"، مضيفة:" أنا مليش في المطبخ وابنتي دنيا بتعرف تطبخ ولكن إيمي مبتعرفش تطبخ".



وأضافت دلال عبد العزيز:" حسن الرداد شخص جميل وابن ناس طيبين وأنا اللي عرفته على ابنتي إيمي، ودخل قلبي وحبيته وهو فنان ممتاز".



