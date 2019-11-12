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توك شو

حسن الرداد: لو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو.. والفنانة: زي القطط بياكل وينكر

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
دلال عبد العزيز وحسن
دلال عبد العزيز وحسن الرداد
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هاني حسين
قال الفنان حسن الرداد، :" إيمي لو طبخت هتعمل اكل حلو، ولو دلال عبد العزيز طبخت هتعمل اكل حلو برده".

ومنا جانبها قالت الفنانة دلال عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية، ساخرة:" حسن مجرم وعامل زي القطط بياكل وينكر"، مضيفة:" أنا مليش في المطبخ وابنتي دنيا بتعرف تطبخ ولكن إيمي مبتعرفش تطبخ".

وأضافت دلال عبد العزيز:" حسن الرداد شخص جميل وابن ناس طيبين وأنا اللي عرفته على ابنتي إيمي، ودخل قلبي وحبيته وهو فنان ممتاز".

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