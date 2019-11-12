بعد انتشاره فى عدد من المحافظات.. احترس قتل الذباب باليد يصيبك بهذه الأمراض

يعانى المصريون خلال هذه الأيام من انتشار الذباب بشكل كبير ومفاجئ، وهى ظاهرة تبدو متكررة خلال هذا التوقيت من العام، وفى أثناء تغيير الفصول.



وخلال الأيام الماضية ظهرت أنواع جديدة من الذباب وصفها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى بـ«الرزل»، حيث لا يغادر المنزل بسهولة ولا يتأثر أحيانا برش المبيدات، وهى أنواع جديدة قادمة من السودان.



ووفقًأ لما جاء في موقع "شير كير"، فإن تلك الكائنات يتسبب قتلها بواسطة اليد فى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، كونها تحمل دما ملوثا، وكذلك تفرز مادة سامة لا يمكن رؤيتها بواسطة العين المجردة، ومن الممكن لا تتمكن المنظفات من القضاء على تلك المادة التي قد تسبب في نقل العدوى بسهولة.



وكما جاء في الموقع، فإن تلك المادة تسبب الإصابة بالحساسية ومشكلات فى الجلد قد تصل إلى عدوى تسبب طفحا جلديا، ومن الممكن أن تنتقل إلى الدم بسهولة، وتنقل عدوى خطيرة إلينا، فمن الأفضل عدم التخلص من تلك الحشرات بتلك الطريقة.