محمد بركات: لدي خبر سعيد عن لقاء جزر القمر.. فيديو

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أن أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر منتخب مصر انتهت ولا وجود حاليا للحديث عن هذا الأمر.



وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت:" نوجه الشكر للاعبي بيراميدز رغم استبعادهم من المعسكر الحالي للمنتخب الوطني، فهم قيمة كبيرة وتواجدهم بالتأكيد يضيف للفريق".



وأضاف، أن تواجد لاعبي بيراميدز سيكون خلال المعسكرات المقبلة للمنتخب، لافتا أن تواجدهم سيزيد من المنافسة بين اللاعبين.



وأوضح، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز واحد من أهم العناصر المميزة في الفريق وكان دائما من اللاعبين الأساسيين مع المنتخب المصري خلال السنوات الماضية.



وانتقل بركات للحديث عن استعداد المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا 2021، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من خوض تلك المباراتين هو تحقيق الفوز.





وأشار إلى أن لديه خبر سار للجماهير المصرية، بشأن مواجهة جزر القمر التي ستكون على ملعب عشب طبيعي.



وأتم تصريحاته:" جزر القمر كان يلعب مبارياته على ملعب عشب صناعي، لكن علمنا أن مواجهتنا المقبلة أمامهم ستكون أمام ملعب جديد يغطيه العشب الطبيعي وبالتأكيد هذا أفضل بالنسبة لنا".