رزاق سيسيه: رفضت عروضا سعودية للاستمرار مع الاتحاد.. ومحظوظ بالتواجد مع سيد البلد

تحدث رزاق سيسيه لاعب نادي الاتحاد السكندري عن علاقته بجماهير فريقه خلال الفترة الماضية.



وقال رزاق سيسيه في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "أملك علاقة خاصة بجماهير الاتحاد، أحب الفريق والمشجعين في المقام الأول، بجانب المدرب طلعت يوسف الذي يعاملني كـ إبن له".



وأضاف رزاق سيسيه "طلعت يوسف يمنحني الفرصة للتعبير عن مستواي وما أقدمه، أيضًا رئيس النادي محمد مصيلحي رجل جدير بالاحترام، لا أفكر في أي شئ داخل الفريق فهو يقوم بحل كل الأزمات فورًا".



وتابع رزاق سيسيه "محظوظ بالفترة التي أقضيها داخل نادي الاتحاد، طلعت يوسف مدرب جيد ويعلمنا كرة القدم ويلعب دور الأب مع جميع اللاعبين".



وأكمل رزاق سيسيه "تلقيت عروضا مهمة للرحيل ولكنني أشعر بأنني في بيتي داخل الاتحاد السكندري، لا أشعر بأي مشاعر سلبية داخل نادي الاتحاد أبدًا".



واختتم رزاق سيسيه "تلقيت عروض من أندية سعودية ولكنني فضلت الاستمرار مع نادي الاتحاد".