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محافظات

استثنائى الرائع.. لافتة رومانسية من زوجة لزوجها في أحد شوارع سوهاج

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:09 ص
لافته رومانسية من
لافته رومانسية من زوجه لزوجها في احد شوارع سوهاج
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خالد رياض
أثارت لافتة تم تعليقها في شارع شريف بدائرة قسم سوهاج، حالة من الجدل في أوساط الشارع السوهاجي، لكونها المرة الأولى التي يتم فيها وضع لافتة رومانسية، في شوارع المحافظة.

الزوجة رانيا صاحبة اللافتة لم تفصح عن اسم زوجها، واكتفت فقط بذكر اسمها، وأثارت تلك اللافتة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت رانيا على اللافتة: "استثنائى الوحيد ألجأ إليك دائما في فرحي وحزنى، ولا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتى واستثنائى في كل شيء، لا تشملك قوانين، لك قانونك الخاص بك، استثنائى الرائع أنت ولا شيء يضاهيك.. أنت صدفتى الجميلة.. كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".


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