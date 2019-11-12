استثنائى الرائع.. لافتة رومانسية من زوجة لزوجها في أحد شوارع سوهاج

أثارت لافتة تم تعليقها في شارع شريف بدائرة قسم سوهاج، حالة من الجدل في أوساط الشارع السوهاجي، لكونها المرة الأولى التي يتم فيها وضع لافتة رومانسية، في شوارع المحافظة.



الزوجة رانيا صاحبة اللافتة لم تفصح عن اسم زوجها، واكتفت فقط بذكر اسمها، وأثارت تلك اللافتة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت رانيا على اللافتة: "استثنائى الوحيد ألجأ إليك دائما في فرحي وحزنى، ولا أعرف السبب ولكن أشعر أنك راحتى واستثنائى في كل شيء، لا تشملك قوانين، لك قانونك الخاص بك، استثنائى الرائع أنت ولا شيء يضاهيك.. أنت صدفتى الجميلة.. كل سنة وأنت طيب.. مراتك رانيا".





