لم أتعرض للظلم.. رزاق سيسيه يتحدث عن أسباب رحيله من الزمالك

أكد رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، أنه لم يتعرض للظلم في الزمالك.‏





وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد".‏





وأكمل رزاق سيسيه،: "كرة القدم بالنسبة لي هى التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شابا وتنقصني الخبرة وكان يملك ‏الحق خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم علي بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".‏

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