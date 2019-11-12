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رياضة

لم أتعرض للظلم.. رزاق سيسيه يتحدث عن أسباب رحيله من الزمالك

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
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حسن العمدة
أكد رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، أنه لم يتعرض للظلم في الزمالك.‏

وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أرى أنني تعرضت ‏للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد".‏

وأكمل رزاق سيسيه،: "كرة القدم بالنسبة لي هى التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شابا وتنقصني الخبرة وكان يملك ‏الحق خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم علي بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".‏
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واختتم رزاق سيسيه، تصريحاته: "قررت الرحيل عن الزمالك ليكون أمامي وقت للتعبير عن امكانياتي، ولم تكن هناك علاقة بيني وبين نيبوشا بل ‏الأزمة كانت في طريقة اللعب".‏
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