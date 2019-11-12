لم أتعرض للظلم.. رزاق سيسيه يتحدث عن أسباب رحيله من الزمالك

أكد رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، أنه لم يتعرض للظلم في الزمالك.
وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا أرى أنني تعرضت للظلم، اللاعب مهمته أن يلمس الكرة ويسجل الأهداف ويتقبل الانتقاد".
وأكمل رزاق سيسيه،: "كرة القدم بالنسبة لي هى التعامل مع المدرب، ونيبوشا كان يرى بأنني مازلت شابا وتنقصني الخبرة وكان يملك الحق خاصة أنني لاعب دولي سابق، لكنه حكم علي بالسن وكرة القدم هى الثقة والدعم والمستوى وليست بالعمر".
واختتم رزاق سيسيه، تصريحاته: "قررت الرحيل عن الزمالك ليكون أمامي وقت للتعبير عن امكانياتي، ولم تكن هناك علاقة بيني وبين نيبوشا بل الأزمة كانت في طريقة اللعب".