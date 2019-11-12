سيسيه: أشعر بالحزن لعدم انضمامي لـ منتخب كوت ديفوار الأولمبي.. وأسوان تسبب لي في أزمة

أكد رزاق سيسيه، لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن موقفه مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي يؤلمه.
وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "موقفي مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي يؤلمني، هي الحياة، لكن أشعر بألم وحزن في قلبي لعدم انضمامي له".
وأكمل رزاق سيسيه، : "المنتخب قام بدعوتي لمنتخب الشباب عندما كنت مع أسوان لكن الفريق رفض تركي وهذا تسبب في مشكلة كبيرة لي مع المنتخب، والمدرب دعاني بعدها مرة أخرى".
وأتم رزاق سيسيه،: "لست اللاعب الأوحد أمام المنتخب، فيملكون لاعبين جيدين، ولو أراد الله ستتم دعوتي يوما ما".
وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "موقفي مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي يؤلمني، هي الحياة، لكن أشعر بألم وحزن في قلبي لعدم انضمامي له".
وأكمل رزاق سيسيه، : "المنتخب قام بدعوتي لمنتخب الشباب عندما كنت مع أسوان لكن الفريق رفض تركي وهذا تسبب في مشكلة كبيرة لي مع المنتخب، والمدرب دعاني بعدها مرة أخرى".
وأتم رزاق سيسيه،: "لست اللاعب الأوحد أمام المنتخب، فيملكون لاعبين جيدين، ولو أراد الله ستتم دعوتي يوما ما".