AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيسيه: أشعر بالحزن لعدم انضمامي لـ منتخب كوت ديفوار الأولمبي.. وأسوان تسبب لي في أزمة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:05 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
Advertisements
حسن العمدة
أكد رزاق سيسيه، لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن موقفه مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي يؤلمه.‏

وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "موقفي مع منتخب ‏كوت ديفوار الأولمبي يؤلمني، هي الحياة، لكن أشعر بألم وحزن في قلبي لعدم انضمامي له".‏

وأكمل رزاق سيسيه، : "المنتخب قام بدعوتي لمنتخب الشباب عندما كنت مع أسوان لكن الفريق رفض تركي وهذا تسبب في مشكلة ‏كبيرة لي مع المنتخب، والمدرب دعاني بعدها مرة أخرى".‏
‏ ‏
وأتم رزاق سيسيه،: "لست اللاعب الأوحد أمام المنتخب، فيملكون لاعبين جيدين، ولو أراد الله ستتم دعوتي يوما ما".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هل يقبل الله التوبة من الزنا بالزواج ؟..رد صادم من علي جمعة بـ6 أعمال

نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي وابو الفتوح جبهة المنتخب القوية

وقف بجواري في بدايتي.. بماذا كان هانى رمزى يلقب الراحل طلعت زكريا .. فيديو

حقيقة الفوطة المسحورة في مباراة مصر وغانا.. اعرف التفاصيل

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

بعد اتهامها بـ البرود.. ياسمين صبرى: البنت لازم تكون ناعمة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي