سيسيه: أشعر بالحزن لعدم انضمامي لـ منتخب كوت ديفوار الأولمبي.. وأسوان تسبب لي في أزمة

أكد رزاق سيسيه، لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن موقفه مع منتخب كوت ديفوار الأولمبي يؤلمه.‏



وقال رزاق سيسيه، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "موقفي مع منتخب ‏كوت ديفوار الأولمبي يؤلمني، هي الحياة، لكن أشعر بألم وحزن في قلبي لعدم انضمامي له".‏



وأكمل رزاق سيسيه، : "المنتخب قام بدعوتي لمنتخب الشباب عندما كنت مع أسوان لكن الفريق رفض تركي وهذا تسبب في مشكلة ‏كبيرة لي مع المنتخب، والمدرب دعاني بعدها مرة أخرى".‏

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وأتم رزاق سيسيه،: "لست اللاعب الأوحد أمام المنتخب، فيملكون لاعبين جيدين، ولو أراد الله ستتم دعوتي يوما ما".

