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توك شو

بعد اتهامها بـ البرود.. ياسمين صبرى: البنت لازم تكون ناعمة.. شاهد

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:51 ص
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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حمزة شعيب
حلت الفنانة ياسمين صبرى، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، وتحدثت الفنانة عن آخر أعمالها الفنية والرياضة التى تفضل ممارستها.

وردت الفنانة ياسمين صبري، على الانتقادات التى وجهت إليها في مسلسل حكايتي، من النقاد الفنيين الذين رأوا أنها كانت تمثل ببرود، قائلة: "أنا بكره الصوت العالى والزعيق ومش لازم عشان عاملة دور مأساوى اني أصرخ وأعيط، موضحة: البنت لازم تكون ناعمة".

وتابعت ياسمين صبرى خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس:"أنا لو مثلت دور بنت شعبية او صعيدية همثله بنفس طريقة مسلسل حكايتى أنا بطبيعتى شخصية هادئة".

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