عمرو وردة يحمي زميله من الغضب الجماهيري في خسارة تاريخية لـ لاريسا

شارك عمرو وردة في خسارة ثقيلة لفريقه لاريسا في الدوري اليوناني أمام لاميا في الجولة العاشرة من الدوري اليوناني، على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 3-0 ، بـ ثنائية جيانيس سكوندراس وهدف لـ ترام في الدقائق 39 و64 و72.



فريق عمرو وردة لم يتذوق طعم الخسارة منذ الجولة الثالثة، وفرط في فرصة القفز للمركز الثالث في الدوري- في حالة انتصاره على لاميا- ولكن ما لم يتوقعه أحد حدث بالفعل، وانتصر لاميا للمرة الثانية له هذا الموسم.



خسارة لاريسا أمام لاميا تعد تاريخية لأنها الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.



وردة شارك أساسيا وكاد أن يسجل مرة في الدقيقة 81 وأخرى في الدقيقة 87 ولكن حارس لاميا تصدى لتسديدتيه.



وطالب عمرو وردة باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 44 ولكن الحكم لم يحتسب أي قرار.