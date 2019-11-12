AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط متفجرات داخل ملعب في العراق

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
ضبط متفجرات داخل
ضبط متفجرات داخل ملعب في العراق
Advertisements
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي بضبط مخلفات حربية عبارة عن متفجرات في ساحة ملعب في قضاء الكوت.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين - إن : "مفرزة من مكافحة المتفجرات توجهت الى قضاء الكوت منطقة داموك لوجود مخلفات حربية داخل ساحة ملعب لكرة القدم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عند الوصول والكشف تبين وجود قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد 8، وقاذفة RPG7 عدد 1، إضافة إلى صاروخ"، مؤكدًا أنه "تم تأمينها أصوليا".

في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم، هجوما بأسلحة كاتمة للصوت صوب مدني في منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال"، مبينا أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحسبا لمظاهرة مليونية.. إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبل صلاة الجمعة

السيستاني يحذر من استغلال قوى داخلية وخارجية للتظاهرات بالعراق

العراق.. مصرع 10 متظاهرين وإصابة العشرات عقب إطلاق الرصاص الحي

ترشيحاتنا

شيلوا قلبكم.. رمضان صبحي يكشف كواليس رسالته للاعبي المنتخب بين شوطي مباراة غانا .. فيديو

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

موجز السوشيال ميديا| تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية لمنتقديه| رضوى الشربيني بـ صحبة ابنتها

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

استمتع بالعمل معها.. حسن الرداد: ساعات بتخانق مع زوجتي في التصوير

اخبار الفن.. فنانة شهيرة تخشى نفس مصير هيثم أحمد زكى.. مرض زينة يصيب ابنها بالبكاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي