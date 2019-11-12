ضبط متفجرات داخل ملعب في العراق

أفاد مصدر أمني عراقي بضبط مخلفات حربية عبارة عن متفجرات في ساحة ملعب في قضاء الكوت.



وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين - إن : "مفرزة من مكافحة المتفجرات توجهت الى قضاء الكوت منطقة داموك لوجود مخلفات حربية داخل ساحة ملعب لكرة القدم".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عند الوصول والكشف تبين وجود قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد 8، وقاذفة RPG7 عدد 1، إضافة إلى صاروخ"، مؤكدًا أنه "تم تأمينها أصوليا".



في سياق آخر، أعلن مصدر أمني عراقي مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي العاصمة بغداد.



وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين نفذوا، اليوم، هجوما بأسلحة كاتمة للصوت صوب مدني في منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد".



وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل المدني في الحال"، مبينا أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".