AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون اقتصاد بلادهم في 2020

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 02:11 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
أ ش ا
أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون أن يدخل اقتصاد بلادهم حالة الركود في غضون العام المقبل على الرغم من قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي المطرد.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة سيرفي مانكي الأمريكية بالتعاون مع تلفزيون "سي إن بي سي"، الاثنين، إلى أن 65% من المشاركين فيه يعتقدون أن من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي في التراجع في غضون 12 شهرًا ، بينما استبعد 34% أن يتعرض هذا الاقتصاد للركود.

وأوضحت آراء الديمقراطيين، الذين ينتقدون أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، أن نسبة كبيرة منهم، 84%، يرجحون حدوث الركود مقابل 46% من الجمهوريين.

وبين الاستطلاع أن نسبة غالبة من الناخبين المستقلين، حوالي 72% ، يتوقعون حدوث الركود قبل عام 2020.

يذكر أن حالة الركود الاقتصادي تقاس حين يشهد الاقتصاد أو تشهد صناعة ما ، أرقاما متراجعة على مدى ربعين متتاليين ، أو ستة أشهر متتالية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد خفض سعر الأرز والسكر جنيه | القصة الكاملة لتراجع أسعار السلع التموينية

بعد رحيل هيثم أحمد زكى | فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتخشى نفس المصير

نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة حمدي فتحي بـ قطع في غضروف الركبة

في ذكرى ميلاده .. قصة حب نيازي مصطفى المأساوية وموته مقتولا

النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري

في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على سبب عدم استكمال تعليمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة