استطلاع: غالبية الأمريكيين يتوقعون اقتصاد بلادهم في 2020

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يتوقعون أن يدخل اقتصاد بلادهم حالة الركود في غضون العام المقبل على الرغم من قوة سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي المطرد.



وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة سيرفي مانكي الأمريكية بالتعاون مع تلفزيون "سي إن بي سي"، الاثنين، إلى أن 65% من المشاركين فيه يعتقدون أن من المحتمل أن يبدأ الاقتصاد الأمريكي في التراجع في غضون 12 شهرًا ، بينما استبعد 34% أن يتعرض هذا الاقتصاد للركود.



وأوضحت آراء الديمقراطيين، الذين ينتقدون أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، أن نسبة كبيرة منهم، 84%، يرجحون حدوث الركود مقابل 46% من الجمهوريين.



وبين الاستطلاع أن نسبة غالبة من الناخبين المستقلين، حوالي 72% ، يتوقعون حدوث الركود قبل عام 2020.



يذكر أن حالة الركود الاقتصادي تقاس حين يشهد الاقتصاد أو تشهد صناعة ما ، أرقاما متراجعة على مدى ربعين متتاليين ، أو ستة أشهر متتالية.