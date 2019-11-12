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أخبار العالم

السعودية تكشف جنسية منفذ هجوم الملز بعد القبض عليه.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:40 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الاثنين، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على منفذ هجوم الطعن الذي أسفر عن إصابة أعضاء من فرقة مسرحية خلال فعالية ترفيهية في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قوله: "الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00) من مساء الاثنين حالة اعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية خلال تقديمهم لعرضٍ حي لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزير بحي الملز وسط العاصمة الرياض".

وأضاف: "تمت السيطرة على الجاني فور اقتحامه للمسرح وألقي القبض عليه وهو مقيم يمني الجنسية، يبلغ من العمر 33 عامًا وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين)".

وتابع المسئول السعودي: "فيما قدمت الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحيةٍ مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية".


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