بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ، شاركت بها جمهورها بأحدث ظهور لها.



وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستانا ضيق اسود ، و يتميز بالقماش الحرير الأسود مكشوف من منطقة الأكتاف .



واعتمدت الفنانة يسرا على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، ووضعت المكياج المناسب مع إطلالتها من خلال الالوان الترابية التى تعتبر من الوان المميزة للموضة هذا العام.

