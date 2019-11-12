بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ، شاركت بها جمهورها بأحدث ظهور لها.
وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستانا ضيق اسود ، و يتميز بالقماش الحرير الأسود مكشوف من منطقة الأكتاف .
واعتمدت الفنانة يسرا على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، ووضعت المكياج المناسب مع إطلالتها من خلال الالوان الترابية التى تعتبر من الوان المميزة للموضة هذا العام.
وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستانا ضيق اسود ، و يتميز بالقماش الحرير الأسود مكشوف من منطقة الأكتاف .
واعتمدت الفنانة يسرا على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، ووضعت المكياج المناسب مع إطلالتها من خلال الالوان الترابية التى تعتبر من الوان المميزة للموضة هذا العام.