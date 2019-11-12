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مرأة

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:26 ص
يسرا
يسرا
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ، شاركت بها جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة يسرا بإطلالة انيقة وجذابة، مرتدية فستانا ضيق اسود ، و يتميز بالقماش الحرير الأسود مكشوف من منطقة الأكتاف .

واعتمدت الفنانة يسرا على ترك شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها، ووضعت المكياج المناسب مع إطلالتها من خلال الالوان الترابية التى تعتبر من الوان المميزة للموضة هذا العام.
يسرا يسرا
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بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

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