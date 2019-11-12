AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مستر إكس 2019.. قصة أخطر رجل في لندن تحذر السلطات منه

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
في فترة وجيزة تمكن إسماعيل الأكحل، أن يكون اسمه من الاسماء الكبرى في المملكة المتحدة، ليس بعمله أو إنجاز لا يحسد عليه، ولكن تحقيقه لجرائم سرقة من طراز رفيع، جعلت الشرطة البريطانية تطلق تحذيرات للمواطنين بشأنه.

استطاع إسماعيل الأكحل صاحب الـ 45 عامًا أن ينفذ جرائم سرقة كبيرة، فقد طالت يده حقائب مجموعة من الموظفين والتي كانت تحتوي على أشياء ثمينة وهي لاب توب وهواتف ونظارات وسماعات رأس وجواز سفر ومفاتيح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

وألقت السلطات القبض على إسماعيل الأكحل، ورغم قضائه 15 شهرا في السجن، إلا أن الشرطة ما زالت تخشى من تأثيره، فقد حذرت المباحث، الناس، لإبقاء العين على حقائبهم في الفترة التي تمت لـ عيد الميلاد.

وكان القاضي "جيريمي" الذي حكم في قضيته، وصف جرائمه بأنها كانت خطيرة، بسبب الخسارة والإزعاج الذي عانى منه ضحاياه.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هشام فرج يكشف عن تفاصيل ومعايير اختيار المقاتل في الوحدات الخاصة البحرية.. فيديو

شيلوا قلبكم.. رمضان صبحي يكشف كواليس رسالته للاعبي المنتخب بين شوطي مباراة غانا .. فيديو

ضعي هذا الكيس أمام النافذة وشاهدى ماذا يحدث

بعد استلامه جثمان هيثم أحمد زكي.. حسن الرداد: نقيب الممثلين دينمو وجدع

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. تعرف على سبب اعتزاله

دعاء الصباح بـ20 آية قرآنية تفتح لك أبواب الخير والبركة..ردده يوميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة تكشف عن فساتين مايا دياب في عيد ميلادها

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي