مستر إكس 2019.. قصة أخطر رجل في لندن تحذر السلطات منه

في فترة وجيزة تمكن إسماعيل الأكحل، أن يكون اسمه من الاسماء الكبرى في المملكة المتحدة، ليس بعمله أو إنجاز لا يحسد عليه، ولكن تحقيقه لجرائم سرقة من طراز رفيع، جعلت الشرطة البريطانية تطلق تحذيرات للمواطنين بشأنه.



استطاع إسماعيل الأكحل صاحب الـ 45 عامًا أن ينفذ جرائم سرقة كبيرة، فقد طالت يده حقائب مجموعة من الموظفين والتي كانت تحتوي على أشياء ثمينة وهي لاب توب وهواتف ونظارات وسماعات رأس وجواز سفر ومفاتيح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.



وألقت السلطات القبض على إسماعيل الأكحل، ورغم قضائه 15 شهرا في السجن، إلا أن الشرطة ما زالت تخشى من تأثيره، فقد حذرت المباحث، الناس، لإبقاء العين على حقائبهم في الفترة التي تمت لـ عيد الميلاد.



وكان القاضي "جيريمي" الذي حكم في قضيته، وصف جرائمه بأنها كانت خطيرة، بسبب الخسارة والإزعاج الذي عانى منه ضحاياه.