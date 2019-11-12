ثلاثي الهجوم .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سر الفوز على غانا

أشاد معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الاولمبي، بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.



جمال قال "نمتلك جيل مميز من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم الى فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".



وتابع "خبرات رمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم الى الفوز".



اختتم حديثه موجهًا شكره الى الجمهور الذى يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا الى إمكانية اجراء تعديلات علي التشكيل الاساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.



منتخب مصر ضمن الصعود الى دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.