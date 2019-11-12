AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ثلاثي الهجوم .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف سر الفوز على غانا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أشاد معتمد جمال المدرب العام لمنتخب مصر الاولمبي، بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في مواجهة غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تنظمها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري.

جمال قال "نمتلك جيل مميز من اللاعبين، نجحوا في قلب تأخرهم الى فوز مستحق في اللحظات الأخيرة من المباراة".

وتابع "خبرات رمضان صبحي ومصطفي محمد وصلاح محسن، لعبت دورًا كبيرًا في قيادة زملائهم الى الفوز".

اختتم حديثه موجهًا شكره الى الجمهور الذى يتوقف عن تشجيع اللاعبين طوال اللقاء، ملمحًا الى إمكانية اجراء تعديلات علي التشكيل الاساسي للمنتخب خلال مباراة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل.

منتخب مصر ضمن الصعود الى دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق مدرب الكاميرون على التعادل مع غانا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما

مدرب جنوب إفريقيا: نسعى للفوز على كوت ديفوار بكل الطرق المتاحة

البلدوزر الجديد.. مصطفى محمد يتعادل لمنتخب مصر في شباك غانا

تعرف على ترتيب المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

هاني رمزي يكشف عن سبب عدم ضم رمضان صبحي ومصطفى محمد للمنتخب الأول قبل أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

خفض أسعار 3 سلع تموينية.. تفاصيل

مشجعان وليس مسئولين.. وزير الرياضة والجنايني يشعلان السوشيال ميديا |شاهد

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي

كاميرات مراقبة تكشف لحظة إلقاء مؤرخ عسكري روسي لـ جثة عشيقته الطالبة بالنهر

ماذا فعل محمد صلاح عقب وصوله مطار القاهرة؟ | تفاصيل

«قلبي واجعني ومش عايز أكلم حد».. آخر رسائل علاء علي لمراسلة صدى البلد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

لو شعرك زي محمد صلاح.. 8 خطوات للعناية بالشعر الكيرلي

بـ الأسود.. أول ظهور لـ يسرا عقب وفاة هيثم أحمد زكي