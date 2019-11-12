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رياضة

لاعب المنتخب الأولمبي يكشف سبب صعوبة لقاء غانا

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
احمد فتوح
احمد فتوح
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ريهام بكير
كشف أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر الأولمبي عن صعوبة المواجهة التي جمعت منتخب بلاده، بنظيره الغاني مساء الاثنين ضمن مباريات الحولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

فتوح قال "المنتخب الغاني بدأ المباراة بضغط هجومي، وتمكن من التقدم مرتين، لكننا نجحنا في التماسك سريعًا".

وتابع "هدفنا كلاعبين وجهاز فني هو الفوز بالبطولة، من أجل إسعاد الجماهير المصرية، التي تتواجد خلفنا في كل المباريات".

منتخب مصر ضمن الصعود الى دور الاربعة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.
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