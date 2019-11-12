في اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي.. أطعمة تحمي من الإصابة به.. واحذر من اللحوم الحمراء

يحتفل العالم يوم 12 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمى لـ الالتهاب الرئوي، فهو يعد من الأمراض الأكثر شيوعا بين الأشخاص، ويعد الالتهاب الرئوى عدوى تصيب الحويصلات الهوائية, وتمتلئ بالصديد أو بالسوائل وتسبب ضيقا في التنفس والسعال.



وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن الغذاء المتوازن يساعد على منع الإصابة بمرض الانسداد الرئوي.



وكشفت نتائج دراسة حديثة أجراها باحثون فى المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة والخضروات والبندق مع الحد الأدنى من اللحوم الحمراء والسكر، من المرجح أن تقل الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن لديهم بواقع الثلث، حتى إذا كانوا مدخنين.



وأشارت الدراسة إلى أن الغذاء السليم يتضمن الخضروات والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة المتعددة والبندق والأحماض الدهنية الغنية بأوميجا 3، مع الإقلال من اللحوم الحمراء والمصنعة والحبوب غير الكاملة والمشروبات السكرية".