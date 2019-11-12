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مرأة

عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
أسيل عمران
أسيل عمران
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هاجر هانئ
تحتفل الفنانة أسيل عمران، اليوم، بعيد ميلادها الـ29، واعتادت أسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام بإطلالات تظهر بها فى مختلف المناسبات.

وكشفت صور أسيل عمران أنها من النجمات اللاتى يعشقن مواكبة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها ويبرز جمالها ويمنحها إطلالة أنيقة وعصرية أيضا.

كما تتمتع أسيل عمران بذوق واستايل رفيع فى اختيار الملابس سواء تصميمات الكاجوال أو فساتين السهرة، كما تحرص دوما على التنوع بين الموديلات المختلفة.

وتقوم أسيل عمران بتنسيق الأحذية الأنيقة و الحقائب الراقية التى تزيد من فخامة إطلالتها.
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها
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عاشقة للموضة.. شاهد أبرز إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

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